اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض



واشنطن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على انخفاض.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 131.40 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 27452.66 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 16.13 نقطة، أو 0.48 بالمئة ليغلق عند 3335.47 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا عند الاغلاق بواقع 32.28 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 11085.25 نقطة.

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