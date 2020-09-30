السعودية اليوم / الأردن تنعى أمير الكويت وتعلن حالة الحداد ثلاثة أيّام



عمّان 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

نعت الأردن ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم، معلنة حالة الحداد في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، وفي البلاط الملكي الأردني لمدة 40 يوما.

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانا فيما يلي نصه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الأردني ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

// انتهى //

23:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.