السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يعزي القيادة الكويتية في وفاة الشيخ صباح الأحمد



الجزائر 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أعلن اليوم أميرا لدولة الكويت.

وقال الرئيس الجزائري في رسالته: "لقد فقدنا بتأثر عميق في هذا الرجل القائد الفذ الذي عرفناه من أولي النخوة والمروءة العربية الإسلامية الأصيلة, وعهدناه بمواقف كبار الحكماء المتبصرين الغيورين على مجد وسؤدد العرب والمسلمين، رمزا وعمادا للأمة العربية والإسلامية".

// انتهى //

23:06ت م

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