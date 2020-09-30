سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة



نواكشوط 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

التقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي " مينيسما " محمد صالح نظيف الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنَّ المحادثات تناولت الوضع في مالي وتطوير عملية إرساء السلام وتحقيق الاستقرار والمصالحة في هذا البلد.

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22:52ت م

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