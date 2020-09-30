السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2076 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضا 39 حالة وفاة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 2152، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 100.253 حالة .

//انتهى//

22:37ت م

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الرباط 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 121.183 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضا 39 حالة وفاة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 2152، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 100.253 حالة .//انتهى//22:37ت م0262

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