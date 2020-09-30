شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: يجب الضغط على الحوثيين للانصياع للسلام والان مع التفاصيل

وزير خارجية اليمن: يجب الضغط على الحوثيين للانصياع للسلام الأربعاء 30 سبتمبر 2020 شدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات احلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وجدد حرص الحكومة على السلام المرتكز على المرجيعات الاساسية الثلاث واستمرار تعاملها بكل ايجابية مع مقترحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث. Advertisements وناقش خلال لقائه، السفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، التطورات السياسية على الساحة اليمنية، والتوجهات الروسية خلال ترأس موسكو لمجلس الأمن بداية الشهر القادم. من جانبه، اكد السفير الروسي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي..معبراً عن تمنياته في إحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن: يجب الضغط على الحوثيين للانصياع للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.