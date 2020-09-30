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مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

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خادم الحرمين الشريفين يعبر عن تهنئته لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة #الكويت وشعبها.

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