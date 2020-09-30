شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

خادم الحرمين الشريفين يعبر عن تهنئته لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة #الكويت وشعبها.

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