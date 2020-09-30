2020-09-30

الملك سلمان: فقدت برحيل الشيخ صباح أخًا عزيزًا له في نفسي مكانة عظيمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله – أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله ـ.

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وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: “لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف – حفظه الله -، “رحل – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته”.

وعبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تهنئته لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

ومن المقرر أن يؤدي أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أصبح حاكمًا للبلاد القسم أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



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