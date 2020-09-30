صورة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد أثناء آداء مناسك العمرة

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهو يؤدي مناسك العمرة ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

واستذكروا كلمات ولقطات لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مواقف إنسانية وسياسية مختلفة.

وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عامًا) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

Advertisements

مسيرة حافلة بالأحداث:

ويحظى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالكثير من الاحترام والتقدير داخل بلده وخارجها؛ وذلك بسبب مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته يطلق عليه لقب “عميد الدبلوماسية”، كما أنه كان معروفًا بالحكمة والدبلوماسية.

وتولى أمير الكويت الراحل وزارة الخارجية الكويتية لسنوات طويلة، وقد عُرف خلال فترة عمله في الوزارة بكونه وسيطًا موثوقًا من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث كان أول منصب حكومي له في 1962، وكان عمره 33 عامًا، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية في العام اللاحق في منصب حمله لأربعة عقود ثم أرسى على مدى سنوات عديدة أميرًا للكويت مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة من خلال دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة، فيما دفعت المبادرات التي قامت بها الكويت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود أمير البلاد؛ مما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية.

تعطيل الوزارات والجهات الحكومية 3 أيام:

وأعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية؛ حدادًا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارًا من اليوم على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميم نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر) بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورضاء بقضاء الله وقدره وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد وبتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.

وفاة الشيخ صباح الأحمد:

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



شارك الخبر







