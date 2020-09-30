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المسحل يوقع عقد الإشراف على منتخب الشباب مع المحمدي

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدًا مع المدير الفني صالح المحمدي، ليتولى بموجبه الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عامًا.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل بالمدير الفني صالح المحمدي مساء أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وسبق لصالح المحمدي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (PRO)، تدريب العديد من المنتخبات السنية، محققًا معها عددًا من الإنجازات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن منتصف الشهر الحالي الاتفاق مع المحمدي للعمل مديرًا فنيًا لأخضر تحت 19 عامًا.

يُذكر أن "الأخضر" قد حجز مقعده في كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان، والتي قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيلها إلى العام الميلادي المقبل.

المسحل يوقع عقد الإشراف على منتخب الشباب مع المحمدي

المسحل يوقع عقد الإشراف على منتخب الشباب مع المحمدي

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30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 12:54 AM

المسحل يوقع عقد الإشراف على منتخب الشباب مع المحمدي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدًا مع المدير الفني صالح المحمدي، ليتولى بموجبه الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عامًا.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل بالمدير الفني صالح المحمدي مساء أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وسبق لصالح المحمدي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (PRO)، تدريب العديد من المنتخبات السنية، محققًا معها عددًا من الإنجازات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن منتصف الشهر الحالي الاتفاق مع المحمدي للعمل مديرًا فنيًا لأخضر تحت 19 عامًا.

يُذكر أن "الأخضر" قد حجز مقعده في كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان، والتي قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيلها إلى العام الميلادي المقبل.

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، المسحل يوقع عقد الإشراف على منتخب الشباب مع المحمدي ،
المصدر : الخليج 365

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