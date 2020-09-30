الارشيف / اخبار السعوديه

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - في بادرة وفاء وعرفان.. وعبَّر عن سعادته بهذا التكريم وشكر القيادة الرشيدة

في بادرة وفاء وعرفان تم تكريم طلال تليعان العنزي، أحد مصابي الحد الجنوبي، بعدما قدمه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن وطنه وترابه الغالي، وذلك بأربعة أنواط.

وذكر "التليعان" - وهو من أهالي محافظة تيماء - أنه قد تم تكريمه بأربعة أنواط، هي: نوط الشجاعة، ونوط الشرف، ونوط سيف الملك عبدالله، ونوط المعركة.

وعبَّر "التليعان" عن سعادته بهذا التكريم غير المستغرب من القيادة الرشيدة، التي تهتم بأبنائها، وتقدِّر جنودها الأبطال.

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

Advertisements

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 12:02 AM

في بادرة وفاء وعرفان.. وعبَّر عن سعادته بهذا التكريم وشكر القيادة الرشيدة

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن
بدر الجبل

في بادرة وفاء وعرفان تم تكريم طلال تليعان العنزي، أحد مصابي الحد الجنوبي، بعدما قدمه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن وطنه وترابه الغالي، وذلك بأربعة أنواط.

وذكر "التليعان" - وهو من أهالي محافظة تيماء - أنه قد تم تكريمه بأربعة أنواط، هي: نوط الشجاعة، ونوط الشرف، ونوط سيف الملك عبدالله، ونوط المعركة.

وعبَّر "التليعان" عن سعادته بهذا التكريم غير المستغرب من القيادة الرشيدة، التي تهتم بأبنائها، وتقدِّر جنودها الأبطال.

الكلمات المفتاحية

، تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا