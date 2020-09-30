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يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 11:55 PM
في إطار توسيع نطاق حضور الهيئة بمختلف مدن ومحافظات المملكة
يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.
، أمير تبوك يفتتح فرع "الزكاة والدخل" بالمنطقة.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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