السعودية | ولي العهد يعزي هاتفياً أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 14 دقيقة - 12:08 صباحًا, 30 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله -، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد.

من جهته أعرب سمو أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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