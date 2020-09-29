شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط بدءا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد المقبل، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.