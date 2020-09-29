2020-09-30

ترامب ناعيًا الشيخ صباح الأحمد: كان صديقًا وشريكًا ودبلوماسيًّا لا مثيل له

متابعات الخليج 365 - متابعة

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم أمس الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال ترامب في بيان نشره موقع البيت الأبيض الإلكتروني: إنني حزين لوفاة صديقي العزيز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونرسل أنا وميلانيا تعازينا الحارة إلى شعب الكويت.

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وأضاف ترامب: كان الشيخ صباح صديقًا وشريكًا لا يتزعزع للولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا الشهر، تشرفت بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، قائد الدرجة الأولى.

دبلوماسي لا مثيل له:

وأضاف أنه كان دبلوماسيًّا لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا، ووساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف، وآمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره.

وأشاد ترامب بجهود الأمير الراحل على الساحة الدبلوماسية، مضيفًا أن وساطته في الخلافات بالشرق الأوسط أقامت جسورًا بين المنقسمين في الظروف الأكثر صعوبة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تجتمع دول الخليج لتكريم إرث الشيخ صباح الأحمد والعمل من أجل مستقبل التعاون، الذي كان يتطلع إليه.



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