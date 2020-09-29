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ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله -، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد.
من جهته أعرب أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.
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