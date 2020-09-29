قصة منطقة أحبها الشيخ صباح الأحمد في عُمان: ضيافة وكرم وبدون تعقيد

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

“سلطنة عمان بلد جميل وهادئ وبلا أي تعقيدات وأجدني أرتاح لزيارة هذا البلد” بهذه العبارة استهل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حديثه في مقابلة قديمة على متن طائرته الخاصة وهو في إحدى زياراته غير الرسمية إلى سلطنة عمان، وحده بدون حراسة ولا موكب.

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قرية سكانها 700 فرد:

وقال أمير الكويت الراحل في الحوار: إجازاتي الخاصة أحاول أن أقضيها في محل لم يكن هناك فيه نوع من التعقيد، وهي مثلًا ذهابي إلى عمان على ساحل طوله 30 كم ليس فيه أحد إلا قرية يمكن عدد سكانها لا يتجاوز 600- 700 شخص؛ لذلك دائمًا أكون سعيدًا بأن أبقى في منطقة الإنسان يرتاح فيها يصيد سمكًا.

صيد السمك:

وعن سؤال حول سبب اختيار هذه المنطقة الساحلية في سلطنة عمان قال الشيخ صباح الأحمد: هو الحقيقة كان عندي صديق نأخذه وهو محمد المسكتي كان عنده لنج ويذهب دائمًا إلى عمان، فذهبت إلى تلك المنطقة ونزلنا عند نائب تلك المنطقة وكنا 8 أشخاص، وقضينا تلك الليلة معًا ونمنا ليلة واحدة، والطريف في الموضوع ذهبنا للصيد بالقوارب، وكان الأكل بالطبع أسماكًا ولكننا شمنا رائحة اللحم فاستغربنا أننا في البحر ورائحة اللحم فوجدنا أن هناك ضيافة وكرم، ومنذ ذلك حرصت على الذهاب إلى تلك المنطقة بصلالة.

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