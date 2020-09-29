نواف الأحمد الجابر الصباح يقسم غدًا اليمين الدستورية وهذا نصه وآليته

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يؤدي أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أصبح حاكمًا للبلاد القسم أمام مجلس الأمة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”، فيما تشير المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه في حال “خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرًا”.

القسم الثاني للشيخ نواف:

وسبق للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن تمت مبايعته وليًّا للعهد مما يعني أنه سيلقي يوم غد القسم الثاني له، أما الإجراء بعد خلو منصب الأمير هو المناداة بولي العهد أميرًا للبلاد وفقًا للمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة، وهو ما حدث بالفعل عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله .

وبعدها سيؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح القسم وفقًا للمادة 60 من الدستور قبل ممارسة صلاحياته دون حاجة لمبايعة جديدة، حيث تنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين.

نص القسم:

أما اليمين فهو: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

والدستور الكويتي هو من ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحسب المادة الرابعة منه، قامت الحكومة بمناداة ولي العهد أميرًا للكويت، وهي مناداة دون ممارسة للصلاحيات.

وبناء على ذلك، يقوم الأمير بإرسال كتاب لعقد جلسة برلمانية خاصة لأداء القسم، يتقلد بعدها صلاحياته، كما يجوز للأمير تأخير شغل المنصب لمدة عام بعد تولية مسند الإمارة.

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نواف الأحمد الجابر:

والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت.

ويعتبر نواف الأحمد الصباح النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، حيث درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، وعُين وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت.

كما يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز، وهو متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

المناصب التي تولاها نواف الأحمد الصباح:

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، حيث بدأت رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عامًا.

وفي مارس 1978، تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح حقيبة وزارة الداخلية خلفًا للأمير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف الأحمد منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



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