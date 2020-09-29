، مدير هيئة مكة يزور فرع "الإسلامية" لتعزيز الشراكة في حملة "الصلاة نور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار التعاون المشترك بين الجهتين تفعيلاً للبرامج التوعوية

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بزيارة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.



وتفصيلاً، بحث "العمري" مع مدير عام فرع الوزارة الدكتور سالم بن محمد الخامري سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشؤون الإسلامية وتعزيز جانب الشراكة بينهما لتفعيل حملة (الصلاة نور) والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتفعيل برامجها عبر الوسائل المتاحة لدى الوزارة من خطب ودروس وكلمات توجيهية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن الله السند، في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتفعيلاً للبرامج التوعوية.