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محمد بن مسعود - الدمام - يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.
جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-29
يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:46 PM
يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.
، جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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