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جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.

جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-09-29

يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442

11:46 PM

يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.

، جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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