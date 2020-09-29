محمد بن مسعود - الدمام - يشتمل على فعاليات توعوية بكافة محافظات المنطقة أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير "برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية" تحت شعار "كن مسعفًا" وذلك في محافظة سراة عبيدة كبداية لسلسلة من البرامج التوعوية في محافظات ومراكز المنطقة. وتم اعتماد تنفيذ البرنامج في كافة محافظات منطقة عسير كمبادرة مهمة في جانب الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها قبل وصول الفرق الإسعافية. وقال مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري بأن البرنامج يعتبر مبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث، وأشار أن من أهداف البرنامج تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 11:13 PM Advertisements يشتمل على فعاليات توعوية بكافة محافظات المنطقة "هلال عسير" يطلق برنامج "تركي بن طلال" للإسعافات الأولية "هلال عسير" يطلق برنامج "تركي بن طلال" للإسعافات الأولية أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير "برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية" تحت شعار "كن مسعفًا" وذلك في محافظة سراة عبيدة كبداية لسلسلة من البرامج التوعوية في محافظات ومراكز المنطقة. وتم اعتماد تنفيذ البرنامج في كافة محافظات منطقة عسير كمبادرة مهمة في جانب الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها قبل وصول الفرق الإسعافية. وقال مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري بأن البرنامج يعتبر مبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث، وأشار أن من أهداف البرنامج تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي. الكلمات المفتاحية

، "هلال عسير" يطلق برنامج "تركي بن طلال" للإسعافات الأولية ،

المصدر : الخليج 365

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