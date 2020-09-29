خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات، خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية. كشفت المديرية العامة للجوازات، خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية. وتضمنت خطوات الخدمة كما يلي: الدخول على حسابك في أبشر، من أيقونة خدماتي انقر عل خدمات، اختيار الجوازات، اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات. بالإضافة إلى : اختيار طلب جديد ثم اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات)، واختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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