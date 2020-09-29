شكرا لمتابعة خبر عن الأهلي يختتم الاستعداد للنصر في البطولة الأسيوية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن ختام تحضيراته لملاقاة نظيره النصر في دوري أبطال أسيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق النصر " مساء يوم غدٍ الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة الأسيوية.

وحرص طارق الوكيل على حضور مران الأهلي للوقوف على استعداد فريقه للمواجهة المصيرية غدًا.

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