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شكرا لمتابعة خبر عن الأهلي يختتم الاستعداد للنصر في البطولة الأسيوية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن ختام تحضيراته لملاقاة نظيره النصر في دوري أبطال أسيا.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق النصر " مساء يوم غدٍ الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة الأسيوية.
وحرص طارق الوكيل على حضور مران الأهلي للوقوف على استعداد فريقه للمواجهة المصيرية غدًا.
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