شكرا لمتابعة خبر عن أعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة وكيفية الوقاية منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، أعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة و كيفية الوقاية منها، حيث تأتي ضمن منافع و حدود وثيقة الضمان بمبلغ ١٥٠ الف ريال كحد اقصى .

وتضمنت أعراض أمراض صمامات القلب " ضيق في النف وآلام في الصدر والدوار أو الأغماء في الحالات المتقدمة، والإعياء والخمول وخفقان القلب والسعال وتورم القدمين أو الكاحلين.

ويجب للوقاية منه خفض مستوى التوتر والسيطرة عليه واتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن التدخين وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على مستوى الضغط والكوليسترول والسكري.