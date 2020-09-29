الخارجية: ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بسبب فيروس كورونا .

وقالت الخارجية إن حالات الوفاة ارتفعت إلى 260 حالة وفاة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6138 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 2052 حالة، وفقا لوكالة وفا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطنة علياء حسن أحمد أبو خليل (75 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسينية بالمملكة إلى 89 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية بتسجل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن ماهر الأخرس (70 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 77 حالة، فيما سجلت 27 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: أوهايو، وشيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3703 إصابات.

وفي سياق منفصل، غادرت 3 دفعات جديدة من المواطنين والطلبة إلى كل من دبي واسطنبول والقاهرة للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، كما وصلت دفعة جديدة من العالقين في الولايات المتحدة الأميركية.