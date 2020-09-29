الجوازات السعودية: إلغاء التأشيرة بعد سداد الرسوم والغرامة «مشروط»

فسرت ظهور رسالة «انتهت صلاحية إذن الإقامة»..
أوضحت المديرية العامة للجوازات شرطًا مهمًا لإلغاء التأشيرة بعد سداد الرسوم والغرامة، وقالت المديرية: «يلزم تجديد هوية مقيم بعد سداد الرسوم والغرامة لتتمكن من إلغاء التأشيرة».
جاء ذلك ردًا على سؤال عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع تويتر، مفاده: «تمَّ سداد رسوم التجديد والغرامة، ولكن عند طلب إلغاء التأشير تظهر لنا هذه الرسالة (انتهت صلاحية إذن الإقامة)، ولا يوجد خيار التجديد في أبشر».
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