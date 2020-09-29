«الخطوط السعودية»: تعديل الحجز قبل الإقلاع بـ60 دقيقة

جددت الذكر بموعد فتح الرحلات..
أكدت الخطوط السعودية، أنه يمكن تعديل حجز الرحلات قبل إقلاع الطائرة بساعة واحدة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هو أقصى وقت لتعديل الرحلة؟»، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «آخر وقت لتعديل الحجز هو ساعة واحدة قبل موعد الإقلاع».
وجددت التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية؛ حيث قالت ردًا على أحد المستفيدين: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة».
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