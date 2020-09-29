الأمير فيصل بن فرحان ينعى الشيخ صباح الأحمد: «فقدنا قائدًا حكيمًا»

أعرب عن حزنه لوفاة أمير الكويت..
أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن حزنه بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مشيرًا إلى أنّه كرّس حياته لخدمة الأمة العربية والإسلامية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، نفقد برحيل الشيخ صباح قائدًا حكيمًا كرّس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية. نعزّي أنفسنا وأشقاءنا في الكويت في هذا الفقيد الكبير».
أعلنت الكويت، رسميًا، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عامًا)، الذي غادر في 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى كويتي، وذلك بناءً على نصيحة الطاقم الطبي.
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