منصة سابر الإلكترونية.. خطوات استفادة المستوردين والمصنعين

كشفت منصة سابر الإلكترونية، طوات وآلية طريقة استخدام المنصة للمستوردين والمصنعين السعوديين، لتسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بكل سهولة والوصول لجهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محلياَ ودوليًا.

وقالت منصة سابر الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، " تسهل لك منصة سابر الإلكترونية تسجيل شهادة الإرسالية الخاصة بمنتجاتك المستوردة إلكترونيًا بكل أمان."

منصة سابر

وأوضحت منصة سابر الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تم تفعيل الربط بين منصتي سابر وفسح بهدف تسريع إجراءات الفسح الجمركي عبر التحقق الإلكتروني من شهادة مطابقة الإرسالية عند إصدار البيان الجمركي عبر منصة فسح.

وأضاقت منصة سابر، أنه للاستفادة يستلزم على المستفيد تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة وشهادة مطابقة الإرسالية في منصة سابر وذلك تفادياً لإعادة تصدير شحنتك.

تسجيل حساب مفوض المنشأة

وأشارت منصة سابر الإكلترونيةن إلى أن مفوض المنشأة هو الشخص الرئيسي الذي يمثل المنشأة في إجراء التعاملات عبر المنصة، بما فيها من إدارة المنشأة وإدارة سجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.

وحددت منصة سابر، الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لدى المتقدم لتسجيل حساب مفوض المنشأة، وتتمثل في :

- رقم السجل التجاري وتاريخ انتهاءه

- رقم الهوية المرتبطة بالسجل التجاري

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- صورة توقيع المفوض المسؤول لدى المنشأة

- صورة ختم المنشأة

كما أوضحت منصة سابر الإلكترونية، آلية تسجيل حساب مفوض المنشأة والتي تتمثل في الخطوات التالية:

- "تسجيل مستخدم جديد" من الصفحة الرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية (من هنا)

- إدخال البيانات المطلوبة

- التحقق من البيانات المدخلة من خلال نظام وزارة التجارة والاستثمار

- استكمال بيانات مفوض المنشأة والموافقة على الشروط

- تفعيل حساب مفوض المنشأة

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