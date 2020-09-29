«الموارد البشرية»: استثناء أم المواطن غير السعودية من العمل في عدة مهن

أكدت أنه يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ أم المواطن غير السعودية، لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أم المواطن (أرملة السعودي) الأجنبية يحقّ لها العمل وتحسب ضمن السعودة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: « أم المواطن الغير سعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».
وكانت وزارة الموارد البشرية قد قالت في وقت سابق: «أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين»
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