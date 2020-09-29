«الزكاة والدخل»: شرط يلغي غرامة تأخر التسجيل بضريبة القيمة المضافة

شددت على ضرورة السداد قبل 30 سبتمبر..
أكد الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ إلغاء غرامة تأخر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بشرط سداد أصل الضريبة قبل تاريخ ٣٠ سبتمبر الجاري، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل في حالة تعديل إقرار سابق لعام ٢٠٢٠ وسداده مباشرة، هل يتم الإعفاء من غرامات التأخير السابقة على أصل مبلغ الإقرار، ويتم سداد الإقرار المعدل فقط؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» قائلًا: «قامت الهيئة بتمديد فترة مبادرة الإفصاح متضمنةً، إلغاء غرامة تأخر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تمَّ التسجيل من قِبلكم، وغرامة تقديم الإقرارات والتأخر في السداد، وغرامة تعديل الإقرارات السابقة، بشرط سداد أصل الضريبة قبل تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م».
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