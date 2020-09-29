منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت: كان صوتًا للحكمة والاعتدال

نعت منظمة التعاون الإسلامي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه وأصدق مواساته لعائلة آل صباح في دولة الكويت، وللشعب الكويتي وللأمة الإسلامية جمعاء.

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وقال: «كان -رحمه الله- أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية، ورفع مكانة الكويت عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار العثيمين إلى أنَّ الفقيد كان صوتًا للحكمة والاعتدال، ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم، وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع.

وسأل الأمين العام الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان.