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مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة

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2020-09-29

مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة

متابعات الخليج 365 - حائل

أنقذ الدفاع المدني في حائل مقيمًا انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: تمكن الدفاع المدني في حائل بفضل الله من إنقاذ مقيم انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها في قناة لتصريف السيول تحت الإنشاء عمقها 10 أمتار.

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وتابع الدفاع المدني أن حالة المقيم مستقرة ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ المقيم من الصخور المنهارة.

 

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