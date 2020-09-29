- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة
متابعات الخليج 365 - حائل
أنقذ الدفاع المدني في حائل مقيمًا انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: تمكن الدفاع المدني في حائل بفضل الله من إنقاذ مقيم انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها في قناة لتصريف السيول تحت الإنشاء عمقها 10 أمتار.
وتابع الدفاع المدني أن حالة المقيم مستقرة ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ المقيم من الصخور المنهارة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.