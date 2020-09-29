بوتين: الشيخ صباح الأحمد كان يتمتع باحترام كبير في العالم

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن تعازيه العميقة بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد بوتين أن الأمير الراحل كان يتمتع باحترام كبير في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف بيان الكرملين أن الشيخ صباح الأحمد عمل كثيرًا من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي للكويت وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية، وضمان أمن المنطقة.

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نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين غدًا:

وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي: إنه تقرر دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحًا، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور.

وأعلن مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، رسميًّا، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح:

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



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