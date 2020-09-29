نواف الأحمد الصباح يقسم أمام مجلس الأمة الـ11 صباحًا

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي: إنه تقرر دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحًا، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور.

وأعلن مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، رسميًّا، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت.

ويعتبر نواف الأحمد الصباح النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، حيث درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، وعُين وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت.

كما يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز، وهو متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

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المناصب التي تولاها نواف الأحمد الصباح:

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، حيث بدأت رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عامًا.

وفي مارس 1978، تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح حقيبة وزارة الداخلية خلفًا للأمير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف الأحمد منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



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