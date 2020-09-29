شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تضبط 3875 طنا من الأعلاف المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 332 منتجا مخالفا من الأعلاف بلغ وزنها 3875 طنا، وذلك خلال حملة نفذتها على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات.

وزار مفتشو «الهيئة» خلال أغسطس الماضي 422 منشأة في مختلف المناطق شملت مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توفرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات المحلية والمستوردة.

المخالفات المرصودة