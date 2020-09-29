«الغذاء والدواء» تضبط 3875 طنا من الأعلاف المخالفة

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وزار مفتشو «الهيئة» خلال أغسطس الماضي 422 منشأة في مختلف المناطق شملت مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.
وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.
وتهدف الحملة إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توفرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات المحلية والمستوردة.
المخالفات المرصودة
- وجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة.
- سوء تخزين المنتجات العلفية.
- عدم وجود رخصة مزاولة النشاط.
- إعادة تعبئة المنتجات العلفية.
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