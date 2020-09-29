شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 165 منشأة تجارية مخالفة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 165 منشأة مخالفة في عدد من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة خلال أسبوع.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين مخالفات صحية وبلدية، وتطبيق الاشترطات النظامية المتبعة، إلى جانب ما يتعلق بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، ومخالفات العاملين في هذه المحلات.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المخالفات المرصودة سبق أن جرى تنبيه أصحابها في جولات سابقة بعد أن رصدت الفرق الرقابية هذه المخالفات أو عن طريق ما وصل لمركز البلاغات ولم يلتزم أصحاب هذه الأنشطة، مؤكدا إغلاق هذه المحلات وتطبيق اللائحة بحق أصحابها، حرصا على سلامة الجميع.

من جهة ثانية تابعت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الخدمات للحدائق والتجميل أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل الدكتور علي عسيري أن أعمال الزراعة والصيانة الدورية تمت في عدد من المواقع منها: حديقة الأندلس وأم الركب وممشى المطار ودوار الخالدية وطريق الملك عبدالعزيز وحديقة الضباب بإجمالي بمساحة تبلغ 200 . 59 م2، إلى جانب تقليم الأشجار على طريق الملك عبدالعزيز والملك فهد وحديقة السد وطريق الطائف بحوالي 257 شجرة، وقص المسطحات في دوار الخالدية وحديقة الضباب وممشى الروضة، وحديقة السد والمحالة ووردة غرناطة على مساحة 31,100 م2، إضافة إلى صيانة شبكات الري على طريق التعاون وشارع الملك فهد وحديقة السد وطريق الشعف على مساحة 6,200 م2، وزراعة الزهور في حديقة سما أبها وممشى الروضة وطريق الملك عبدالعزيز وأحواض الزهور في سوق الثلاثاء بأكثر من 75,400 ألف زهرة، وكذلك صيانة الألعاب في حديقة الجبل ومصلى العيد ونافورة العزيزية.