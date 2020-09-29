شكرا لقرائتكم خبر تفكيك خلية إرهابية تلقت تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة بخلية إرهابية مكونة من 10 متهمين تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكرا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليا وخارجيا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

وشدد على أن الرئاسة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

نتائج العملية الأمنية:

10 متهمين تم القبض عليهم

3 منهم تلقوا التدريبات في إيران

7 ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة

المضبوطات