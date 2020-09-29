تفكيك خلية إرهابية تلقت تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

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وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليا وخارجيا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.
وشدد على أن الرئاسة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
نتائج العملية الأمنية:
- 10 متهمين تم القبض عليهم
- 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران
- 7 ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة
المضبوطات
- كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل ومزرعة
- 9 أكواع متفجرة بحالة تشريك
- 67 فتيلا متفجرا
- 51 صاعقا متفجرا كهربائيا
- مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات الكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات
- 5.28 كجم بارود ناعم وخشن
- 17 عبوة تحتوي على مواد كيميائية
- 13 جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية
- 2 مفتاح استقبال دائرة كهربائية
- 4 أجهزة تنصت متطورة
- 1 مكينة لحام
- 4 رشاشات كلاشنكوف
- 1 بندقية G3
- 1 بندقية قناص
- 2 مسدس
- 1 بندقية صيد هوائية
- 4620 ذخيرة حية متنوعة
- 18 مخزن رشاش ومسدس
- حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصات
- 1 حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة
- 14 سلاحا أبيض قتاليا (سكاكين).
- ملابس عسكرية
- 2 منظار قناصة
- 1 منظار ليلي
- 3 أجهزة اتصال لاسلكي
- 1 جهاز كمبيوتر محمول
- 2 جهاز خرائط قارمن
- 1 نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية
- 11 هاتفا محمولا
- 2 جهاز لوحي ذكي
- 5 ذاكرات تخزين خارجية
- 6 ذاكرات تخزين داخلية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.