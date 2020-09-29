شكرا لقرائتكم خبر مدني الباحة يحذر من الخروج أثناء هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى توخي الحذر على ضوء تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، حتى الجمعة المقبل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان الغامدي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.