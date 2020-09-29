شكرا لقرائتكم خبر جمعية أمريكية للتمريض تفتتح أول فصل لها في الخليج بجامعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت كلية التمريض بجامعة حائل على موافقة جمعية التعليم المهنية في التمريض «سيجما» بالولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح «فصل» في الكلية، وبذلك يكون أول فرع معتمد للجمعية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

وأوضح عميد الكلية الدكتور حمدان البقعاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار عقد الشراكات مع المؤسسات والجمعيات العلمية المرموقة، بما يسهم في تطوير أداء الممارسين الصحيين للوصول إلى تحقيق أعلى المعايير المهنية، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد الدولي يتيح تقديم مختلف البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير مهارات الكوادر التمريضية من أساتذة وأعضاء .

يذكر أن جمعية «سيجما» تأسست عام 1922 وتعد من أكبر وأقدم الجمعيات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل تحت مظلتها أكثر من 153 ألف عضو نشط من الأكاديميين والمهنيين في مختلف تخصصات التمريض المتنوعة في العالم.

وتقدم الجمعية خدمات متنوعة من برامج التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة العديد من قواعد المجلات العلمية، وكذلك دعم الأبحاث التمريضية العلمية والمؤتمرات المتخصصة لتبادل ومشاركة المعلومات، وآخر التحديثات في علوم التمريض، وتضم الجمعية فروعا في أكثر من 90 دولة، ومنها «فصل» الجمعية بكلية التمريض في جامعة حائل المعتمد برقم 582 وبمسمى «Alpha Alpha Theta Chapter «.

جمعية «سيجما»