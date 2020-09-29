جمعية أمريكية للتمريض تفتتح أول فصل لها في الخليج بجامعة حائل

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وأوضح عميد الكلية الدكتور حمدان البقعاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار عقد الشراكات مع المؤسسات والجمعيات العلمية المرموقة، بما يسهم في تطوير أداء الممارسين الصحيين للوصول إلى تحقيق أعلى المعايير المهنية، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد الدولي يتيح تقديم مختلف البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير مهارات الكوادر التمريضية من أساتذة وأعضاء .
يذكر أن جمعية «سيجما» تأسست عام 1922 وتعد من أكبر وأقدم الجمعيات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل تحت مظلتها أكثر من 153 ألف عضو نشط من الأكاديميين والمهنيين في مختلف تخصصات التمريض المتنوعة في العالم.
وتقدم الجمعية خدمات متنوعة من برامج التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة العديد من قواعد المجلات العلمية، وكذلك دعم الأبحاث التمريضية العلمية والمؤتمرات المتخصصة لتبادل ومشاركة المعلومات، وآخر التحديثات في علوم التمريض، وتضم الجمعية فروعا في أكثر من 90 دولة، ومنها «فصل» الجمعية بكلية التمريض في جامعة حائل المعتمد برقم 582 وبمسمى «Alpha Alpha Theta Chapter «.
جمعية «سيجما»
- تأسست عام 1922
- تعد من أكبر وأقدم الجمعيات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية
- يعمل تحت مظلتها أكثر من 153 ألف عضو نشط من الأكاديميين والمهنيين
- تقدم خدمات متنوعة من برامج التعليم والتدريب المستمر
- تتيح العديد من قواعد المجلات العلمية
- تدعم الأبحاث التمريضية العلمية والمؤتمرات المتخصصة
- تضم الجمعية فروعا في أكثر من 90 دولة.
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