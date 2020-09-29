تصنيف المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للاعتماد المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب تصنيف المدارس الأهلية والعالمية التي ستخضع لعمليات الاعتماد من قبلها إلى المدارس المرشحة للعضوية أو المدرس المعتمدة بشكل كامل أو الاعتماد المشروط.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» الدكتور محمد الغامدي، خلال اجتماع الهيئة أمس مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، أن عمليات الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية تمر بمراحل عدة، تبدأ بالتهيئة والترشيح للاعتماد المدرسي، ثم التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي، ومرحلة اتخاذ القرار، وصولا إلى مرحلة الاعتماد والتقويم المستمر، مبينا أن الاعتماد المدرسي المستند إلى المعايير اكتسب موثوقية عالية في توجيه القرارات التطويرية في الأنظمة التعليمية.

واستعرض الغامدي دور المركز في إقرار معايير المناهج وتقويم واعتماد المدارس الحكومية والأهلية، مشيرا إلى دور الهيئة ممثلة في مركز تميز في تطوير معايير الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية، وفق أفضل الممارسات العالمية وواقع الميدان التعليمي والتربوي، وسعي المركز لنشر الوعي في الميدان التعليمي الأهلي والعالمي بمعايير الاعتماد وإجراءاته.

وهدف الاجتماع لتعريف ملاك المدارس الأهلية والعالمية بالإطار العام لاعتماد المدارس الأهلية والعالمية، ومناقشة إجراءات وتنظيمات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي، من أجل التحسين المستمر.

منصة الكترونية للاعتماد المدرسي