هيئة التخصصات تنهي تدريب 800 مسؤول «أمن صحي»

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من مهام مسؤول الأمن الصحي: المحافظة على سلامة المنشأة الصحية من الداخل والخارج.

متابعة التزام منسوبي المنشأة وزوارها بشروط السلامة.

المساندة في حالات الطوارئ والكوارث.

تقديم الدعم في عمليات الإخلاء وتسهيل الإجراءات.

المحافظة على السلامة المرورية.

توعية العاملين بسياسات وقواعد وتنظيمات الأمن والسلامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية تدريب الدفعة الأولى من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف البالغ عددهم 800 متدرب، حيث تجرى الاختبارات النهائية لهم، للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القطاع الصحي. وسيمارس الخريجون مهامهم في المحافظة على سلامة المنشأة الصحية من الداخل والخارج، ومتابعة التزام منسوبي المنشأة وزوارها بشروط السلامة، والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث من خلال تقديم الدعم في عمليات الإخلاء وتسهيل الإجراءات، إلى جانب المحافظة على السلامة المرورية، وتوعية العاملين بسياسات وقواعد وتنظيمات الأمن والسلامة في المنشآت. وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي قائلا «إن برنامج الأمن الصحي يعمل على تزويد المتدربين بالمهارات المعرفية والمهارية والسلوكية، التي ستكون الداعم الرئيس لواجباتهم المهنية في مجال الأمن والسلامة داخل المرافق الصحية». وأضاف «إن البرنامج يتضمن تدريبا عمليا ونظريا لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى أسبوعين للتدريب الميداني في أحد القطاعات الصحية؛ ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي.

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