شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تحصل على عضوية برنامج الشراكة »UIDP« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» على عضوية برنامج الشراكة بين الجامعات والصناعة «UIDP»، كأول كيان في الشرق الأوسط يحصل على عضوية البرنامج الذي يجمع المؤسسات الدولية من جامعات وشركات لمناقشة القضايا الرئيسة التي تؤثر على العلاقات بين الجامعات والصناعة، وبحث الفرص والأساليب المبتكرة للشراكة والتعاون. وأوضح رئيس جامعة «كاوست» البروفيسور توني تشان أن برنامج «UIDP» يسلط الضوء على القضايا التشغيلية والاستراتيجية التي يمكنها أن تحسن الشراكات وتعزز التعاون عبر القطاعات المختلفة، إضافة لإنتاج الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الأعضاء على إحداث تأثير أكبر، مع تبادل الأفكار وترجمتها ونقلها للصناعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاوست» تحصل على عضوية برنامج الشراكة »UIDP« لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.