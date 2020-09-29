أماكن مخصصة لعزل المعتمرين بالحرم المكي

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من جهة أخرى ناقشت الشؤون التطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس استعدادات موسم العمرة وآلية تطبيقها وفق الإجراءات الاحترازية برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، عبر المنصة الافتراضية وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا الدعدي وعدد من مديرات الإدارات والوحدات.
من إجراءات التعقيم بالمسجد الحرام (أنس الحارثي)
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة باستعدادات موسم العمرة، وآلية تطبيقها وفق الإجراءات الاحترازية، وتقديم أجود الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، وفق الخطط التي وضعتها الرئاسة العامة.
وأكدت العبود أهمية مراعاة الظروف الراهنة والتعامل معها بحرص وعناية خاصة، وفقا لتوجيهات الرئاسة، التي تشدد على العناية بضيوف الرحمن والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، بتقديم أفضل وأجود الخدمات، والسعي الحثيث على راحة زوار وقاصدي المسجد الحرام.
6 إجراءات احترازية بالمسجد الحرام:
- تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا
- تعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه
- توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم
- منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود
- الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليا
- تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر
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