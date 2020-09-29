شكرا لقرائتكم خبر أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت إدارة تعليم منطقة الرياض في تنفيذ المرحلة الثانية من توزيع الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات للمرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، وذلك استمرارا لمبادرة مؤسسة تكافل الخيرية.

وتشمل المرحلة الثانية توزيع 9938 جهازا لوحيا وشرائح بيانات، منها 4472 للبنين و5466 للبنات، يمثلون المرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي شكره لمؤسسة تكافل على هذه المبادرة والتي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم عن بعد للطلبة.

ونوه إلى ما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة كورونا من القيادة الرشيدة، ومتابعة وإشراف من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عبر دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة عبر منصة مدرستي وروافدها التعليمية.

من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت توزيع 2774 جهازا لوحيا مع شرائح بيانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم.