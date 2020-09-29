تدشين حملة خدمة «معتمرينا شرف لمنسوبينا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» في عامها الخامس، والتي تهدف إلى تفعيل عدد من البرامج والأنشطة، حيث راعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام. وأهاب السديس بالجميع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، مؤكدا على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والاستشعار بالمسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله -عز وجل- به وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شأنه.

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