تجهيز 26 مجسما جماليا عالميا لاستقبال زوار جدة

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وحرصت الأمانة من خلال المشروع الذي يقع على مساحة 7000 م2، على وضع قواعد جديدة للمجسمات، ولوحات تعريفية بها معلومات عن كل مجسم، والفنان الذي قام بتنفيذ المجسم، وإدخال إنارة مميزة لإنارة المجسمات التي صممت على أعلى مستوى وذات جودة عالية فنيا، وإتاحتها أمام الجميع لزيارتها.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن الاهتمام بمثل هذه المجسمات وتطويرها يوثق للتاريخ الحضاري والفني لمحافظة جدة التي تشهد حراكا تنمويا كبيرا، مشيرا إلى أن تطوير الأمانة للمجسمات الجمالية جزء مكمل لتطوير الكورنيش على مراحل مختلفة.
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