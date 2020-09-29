شكرا لقرائتكم خبر تجهيز 26 مجسما جماليا عالميا لاستقبال زوار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة محافظة جدة مشروع تنفيذ 26 مجسما جماليا فنيا عالميا لاستقبال الزائرين بمواقع متفرقة على واجهة الكورنيش، والتي تمثل متحفا مفتوحا من أعمال كبار الفنانين التشكيليين العالميين، مستعينة بخبرات متخصصة لصيانة هذه المجسمات وإصلاح الأضرار التي حدثت بها خلال الفترة الماضية وإعادتها إلى وضعها الأساسي.

وحرصت الأمانة من خلال المشروع الذي يقع على مساحة 7000 م2، على وضع قواعد جديدة للمجسمات، ولوحات تعريفية بها معلومات عن كل مجسم، والفنان الذي قام بتنفيذ المجسم، وإدخال إنارة مميزة لإنارة المجسمات التي صممت على أعلى مستوى وذات جودة عالية فنيا، وإتاحتها أمام الجميع لزيارتها.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن الاهتمام بمثل هذه المجسمات وتطويرها يوثق للتاريخ الحضاري والفني لمحافظة جدة التي تشهد حراكا تنمويا كبيرا، مشيرا إلى أن تطوير الأمانة للمجسمات الجمالية جزء مكمل لتطوير الكورنيش على مراحل مختلفة.