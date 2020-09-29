شكرا لقرائتكم خبر زيادة في الإصابات اليومية بكورونا بتسجيل 539 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يشير إلى زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين.

فيما سجلت 696 حالة تعاف جديدة و27 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 334187 حالة، من بينها 10906حالات نشطة منها 1005 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 51676 فحصا مخبريا جديدا.