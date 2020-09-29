زيادة في الإصابات اليومية بكورونا بتسجيل 539 حالة

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فيما سجلت 696 حالة تعاف جديدة و27 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 334187 حالة، من بينها 10906حالات نشطة منها 1005 حالات حرجة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 51676 فحصا مخبريا جديدا.
- إجمالي الحالات 334,187
- الحالات النشطة 10,906
- المتعافون 318,542
- الوفيات 4739
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