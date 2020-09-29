السعودية | الملك سلمان يبحث باتصال مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث باتصال مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.
كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
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