محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أنهى حياة 10 مرضى خلال 24 ساعة سجّل لبنان 1105 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 38363 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17110. وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 361 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة. 29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:53 PM Advertisements الفيروس أنهى حياة 10 مرضى خلال 24 ساعة 1105 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 38363 1105 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 38363 سجّل لبنان 1105 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 38363 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17110. وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 361 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، 1105 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 38363 ،

المصدر : الخليج 365

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